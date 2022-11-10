Прокуратура объяснила, почему в Екатеринбурге сорвали концерт Anacondaz. Все из-за Навального и СВО

Прокуратура Свердловской области объяснила, почему направила полицейских для отмены концерта группы Anacondaz в июне этого года в Екатеринбурге. Напомним, сейчас по этому поводу музыканты судятся с уральскими силовиками.

В документе в адрес Ленинского райсуда говорится, что «прокуратура проводила «надзор за исполнением законодательства в сфере противодействия экстремизму» и таким образом получила «информацию о планируемом выступлении рок-группы, солисты которой ранее поддерживали Навального А.А., выступали с критикой деятельности органов государственной власти, осуждали проведение специальной военной операции». «В целях недопущения возможных нарушений закона прокуратурой Свердловской области в адрес ГУ МВД России по Свердловской области была направлена информация о планируемом массовом мероприятии с предложением принять меры, направленные на недопущение провокационных политических заявлений, а также заявлений, направленных на дискредитацию деятельности Вооруженных сил Российской Федерации», – говорится в документе.

Пояснения прокуратуры опубликовал в своем телеграме глава «Агоры» Павел Чиков. Он напомнил, что организаторы концерта представляли официальные гарантийные письма о том, что в ходе концертов никаких лозунгов и призывов не будет.

Екатеринбург, Елена Сычева

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