Ленинский суд начал рассматривать иск панк-группы Anacondaz к полиции Екатеринбурга

Сегодня в Ленинском районном суде Екатеринбурга прошло первое заседание по иску группы Anacondaz, который панки подали к УМВД города из-за сорванного концерта. Длилось оно недолго.

В зале суда представитель УМВД России по Екатеринбургу отметил, что запрета на проведение концерта не было, зрителей просто предупредили, что мероприятие небезопасно. Ответчик также попросил привлечь к рассмотрению дела прокуратуру как заинтересованное лицо. В связи с этим была назначена новая дата заседания – 26 октября.

Напомним, панк-группа Anacondaz подала иск к полиции Екатеринбурга из-за отмены своего концерта, который должен был пройти в «Теле-клубе». Заявление написано от имени Артема Хорева и Сергея Карамушкина, а в ответчиках – врио замначальника по охране общественного правопорядка УМВД Екатеринбурга Александр Кашигин, а также департамент общественных связей мэрии города.

Группа Anacondaz выступает в жанре на стыке рэпа и панк-рока. 22 июля стало известно, что концерт группы отменили по требованию городской полиции, а причиной стала позиция музыкантов относительно спецоперации на Украине, они ее критикуют.

Екатеринбург, Анасиасия Истомина

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