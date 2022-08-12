Адвокат Олега Ягодина рассказал, какие моменты в решении суда будут оспаривать

Сегодня лидер «Курары» Олег Ягодин получил на руки постановление Кировского районного суда, согласно которому он признан виновным в дискредитации Вооруженных сил России. Адвокат Георгий Краснов рассказал, по каким именно пунктам будут подавать апелляцию в вышестоящую инстанцию.

В постановлении (есть в распоряжении редакции) говорится: Кировский районный суд пришел к выводу, что «публичное высказывание Ягодиным «нет *****» и следующая за ней фраза в неприличной форме с использованием ненормативной лексики, содержит ложную информацию, а будучи, высказанной на сцене концертной площадке в микрофон, в присутствии большого количества граждан, имеет цель дискредитировать использование Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, путем использования неверной терминологии, приводящей к умышленному подрыву авторитета и доверия граждан Вооруженных Сил Российской Федерации, а также к призыву прекращения военной спецоперации и с несогласием о необходимости государству защищать права своих граждан». Там же говорится, что Ягодин имел возможность соблюсти закон и, по всей видимости, не произносить вышеуказанную фразу.

«Доказательств наличия объективных препятствий, не позволяющих не допускать вышеуказанные публичные фразы, направленные на военную агрессию между Российской Федерацией и Республикой Украина, подрывающей авторитет и доверие граждан к Вооруженным Силам Российской Федерации, не представлено», – говорится в постановлении.

Доводы Ягодина и его адвоката об отсутствии состава административного нарушения суд признал несостоятельными. Кроме того, необоснованным признано и заключение лингвиста, которое было предоставлено защитой в суд и в котором говорится, что во фразе артиста война рассматривается как явление в целом. «Поскольку для разрешения настоящего дела, привлечения лица, обладающего специальными познаниями для дачи экспертного заключения либо для оказания содействия в разъяснении представленных суду доказательств, не требуется», – говорится в решении суда.

Адвокат Георгий Краснов пояснил «Новому Дню», что именно эти доводы Кировского районного суда защита будет обжаловать в Свердловском областном суде.

«С одной стороны, суд фактически установил, что Олег Ягодин не сказал ни слова о президенте. Отсюда вывод – история про оскорбление президента полностью выдумана полицией, – рассказал Краснов. – С другой стороны, судом проигнорировано заключение доктора филологических наук, согласно которому в словах Олега Ягодина нет никакой дискредитации Вооруженных сил РФ. При этом в отсутствие вообще каких-либо упоминаний Украины суд исключительно самостоятельно приравнял фразу «нет *****, нет х****» к специальной военной операции. Но в дискредитации все равно почему-то виновен именно Олег Ягодин. Мы будем обжаловать это постановление».

На подачу апелляции у защиты есть 10 дней. Рассматривать дело Свердловский облсуд будет не раньше сентября.

Напомним, в завершение концерта «Курары» на Ural Music Night 24 июня Олег Ягодин выкрикнул со сцены: «Нет *****, нет х**** – ни тебе, ни мне. Будьте здоровы. Думайте, думайте, думайте». Видеозапись с концерта попала на один из телеканалов, затем ее передали в полицию. Музыканту вменили дискредитацию Вооруженных сил России (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ). Кировский районный суд признал Ягодина виновным и обязал выплатить штраф 40 тысяч рублей.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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