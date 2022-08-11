Лидер «Курары» в суде: «Не дай бог тебе испытать все, что связано с этой …..»

Олег Ягодин, которого судят за дискредитацию Вооруженных сил РФ, объяснил в суде свою позицию. Он заявил, что не признает вины, и ответил на вопросы адвоката. Это была очень трогательная речь, после которой у людей в зале суда выступили слезы на глазах. «Новый День» цитирует артиста.

Олег Ягодин: «Не дай бог тебе, зритель, собеседник, брат, испытать боль, страх, смерть близких, кровь. Ни тебе, ни мне. Не дай бог тебе испытать все, что связано с этой ерундой (…..). Нищета, неопределенность будущего. Не дай бог тебе испытать, что испытали родители моих одноклассников, которые погибли в Чечне. Что испытали мои бабушка, мои родители. Ну и думайте, думайте. Я не могу не думать, думаю каждый день. Мое высказывание о любой войне. Мое высказывание о любой войне. Великая Отечественная война у меня в голове, все время, она как точка отсчета. (На выступлении эта фраза) вырвалась. Я решил днем по фестивалю прогуляться, меня это повергло в уныние. Нет претензий к фестивалю. Но я услышал халтуры под фонограмму, коммерческую корпоративную ерунду и увидел людей, которые это принимают. Увидел кровожадную толпу пьяную, не известно над чем хохочущую. Десять лет такой в Екатеринбурге не видел, Екатеринбург всегда славился тем, что он интеллектуальный. Именно в тот день мне это показалось очень страшно.

Моя внутренняя претензия к артистам. Сейчас такое время, когда мы не должны халтурить. Наш долг – помогать людям в сложное моральное время. Мы из «Курары» убрали весь танцевальный репертуар, оставили только то, что заставляет задуматься о жизни, о человеке. Думайте, думайте, думайте. Ищите нити, концы.

У меня нет цели никого дискредитировать, унижать, подавлять. Хочу отозвать протоколы, потому что они очерняющие для меня, моего будущего, моей группы, театра. Хотел бы, чтобы в протоколе остались только слова, которые я сказал».

После этого адвокат заявил, что сегодняшнее дело влияет не только на будущее Олега, но и на возможность выступления группы «Курара» в дальнейшем. А кроме того, Олег Ягодин выступает в «Коляда-театре», одном из лучших в Екатеринбурге, и он тоже под угрозой. «То недоразумение, то слово, которое увидел полицейский, влияет на судьбу театра. И не надо забывать о семье. У Олега есть жена и дочь. Сегодня решение не про штраф, а про судьбу человека», – отметил Георгий Краснов. После этого Ягодин продолжил: «Я хотел поступить честно. Самое противное – обвинение, что ты хайпанул. Я не хайпанул. Я поставил под угрозу свою жизнь. Не дал ни одного интервью. Ни в одной соцсети нет про это ни слова. Мы молчим про это, просто молчим. Хотя мы могли написать, что завалила полиция. И от этого вдвойне обидно. Я не вижу в этом случайность, что случайно услышал, мне кажется это сделано специально».

После этого судья ушла в совещательную комнату.

Екатеринбург, Ольга Тарасова, Светлана Загороднева, Семен Саливанчук

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