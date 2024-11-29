«Коляда-театр» отменит московские гастроли из-за требования заменить актера Олега Ягодина

Руководитель «Коляда-театра», драматург и режиссер Николай Коляда заявил, что скорее отменит гастроли в Москве, чем согласится заменить одного из своих ведущих актеров Олега Ягодина по требованию государственных органов.

На своей странице «ВКонтакте» Николай Коляда рассказал, что вчера ему позвонили из Москвы, из «Центра На Страстном», где должен был вскоре выступать его театр, и сказали, что «компетентные органы» требуют либо отменить гастроли вообще, либо заменить Олега Ягодина другим актером. Дело в том, что в июне 2022 года Ягодин был оштрафован судом за дискредитацию Вооруженных сил России (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ).

Режиссер заявил, что не намерен бросать своего актера: «На суде Олег повинился, что сказал не так, не то, не там, заплатил штраф 40 тысяч. И потом еще тысячу раз Олег себя проклинал за происшедшее… После этого Олег играл год назад на наших гастролях в Москве, в этом году в январе – снова играл в Москве, ездил с нами на гастроли в Могилев, совсем недавно – в Севастополь, и вот вдруг: отмените гастроли с ним или замените его везде!



Я мог бы заменить его, чтобы только съездить в Москву – у Олега всего 9 спектаклей. Но я не буду этого делать. Я лучше отменю эти гастроли, и мы будем сидеть дома и играть свои спектакли, потому что – своих не бросают, понимаете?» – написал Коляда. Он напомнил, что Ягодин работает в театре с 1994 года, он играл Ромео, Ричарда Третьего, Гамлета, Подколесина, Арбенина, Фауста – «весь мировой репертуар».

Как уже писал «Новый День», 24 июня 2022 года на фестивале «Уральская ночь музыки» Олег Ягодин, который является не только актером, но и солистом рок-группы «Курара», произнес со сцены фразу, которую суд оценил как дискредитирующую ВС РФ. Суд обязал актера выплатить штраф 40 тысяч рублей. Адвокат Георгий Краснов не согласился с выводами райсуда и подал жалобу в вышестоящую инстанцию, но ее отклонили.

Добавим, в сентябре этого года в Екатеринбурге и Москве отменили концерт группы «Курара».

Екатеринбург, Елена Владимирова

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