Концерт «Курары» в Екатеринбурге отменили

В Екатеринбурге отменили концерт группы «Курара». Об этом сообщили представители коллектива в соцсетях. «С сожалением сообщаем, что концерт 28 сентября в «Фабрике» отменяется по независящим от группы и организатора причинам», – говорится в сообщении.

Ранее отменился и концерт «Курары» в Москве, намеченный на 20 сентября.

В 2022 году Свердловский областной суд признал лидера группы «Курара» Олега Ягодина виновным в дискредитации ВС РФ.

Екатеринбург, Елена Сычева

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