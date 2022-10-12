Защита Олега Ягодина не смогла обжаловать штраф артиста за дискредитацию ВС РФ

Свердловский областной суд отклонил апелляцию по административному делу лидера группы «Курара» Олега Ягодина. Артист должен выплатить штраф в размере 40 тысяч рублей за «публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных Сил РФ».

Напомним, 24 июня на фестивале «Уральская ночь музыки» Олег Ягодин со сцены сказал фразу: «Нет *****, нет х**** – ни тебе, ни мне. Будьте здоровы. Думайте, думайте, думайте». Видеозапись с концерта попала на один из телеканалов, затем ее передали в полицию. Музыканту вменили дискредитацию Вооруженных сил России (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ).

Во время судебного разбирательства Ягодин пояснил, что на самом деле означало его заявление на концерте. «Не дай бог тебе, зритель, собеседник, брат, испытать боль, страх, смерть близких, кровь. Ни тебе, ни мне. Не дай бог тебе испытать все, что связано с этой ерундой (…). Нищета, неопределенность будущего. Не дай бог тебе испытать, что испытали родители моих одноклассников, которые погибли в Чечне. Что испытали мои бабушка, мои родители. Ну и думайте, думайте. Я не могу не думать, думаю каждый день. Мое высказывание о любой войне», – выступил с речью Ягодин.

Тем не менее, Кировский районный суд признал артиста виновным и обязал выплатить штраф 40 тысяч рублей. Адвокат Георгий Краснов не согласился с выводами райсуда и подал жалобу в вышестоящую инстанцию, но ее отклонили.

Лидера «Курары» судят за дискредитацию ВС РФ

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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