Москвичам вернут деньги за билеты на отмененные спектакли «Коляда-театра»

Театральный центр СТД «На Страстном» официально подтвердил, что гастроли «Коляда-театра», запланированные на январь-февраль 2025 года, отменяются «по техническим причинам».

«Если вы приобрели билеты на нашем сайте, в течение недели деньги вернутся автоматически на карту, с которой была совершена покупка. Если вы приобрели билеты на сайте наших партнеров, по поводу возврата денежных средств обратитесь, пожалуйста, по месту приобретения билетов», – говорится в публикации на сайте театрального центра.

Как уже сообщал «Новый День», на прошлой неделе Николай Коляда заявил, что «компетентные органы» требуют либо отменить предстоящие гастроли театра в Москве, либо заменить заслуженного артиста Олега Ягодина другим актером. Дело в том, что в июне 2022 года Ягодин был оштрафован судом за дискредитацию Вооруженных сил России (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ). «Я мог бы заменить его, чтобы только съездить в Москву – у Олега всего 9 спектаклей. Но я не буду этого делать. Я лучше отменю эти гастроли, и мы будем сидеть дома и играть свои спектакли, потому что – своих не бросают, понимаете?» – написал Коляда.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube