В Екатеринбурге всю ночь тушили ангар с автомобильной техникой

В Екатеринбурге всю ночь пытались справиться с крупным пожаром в промзоне. В 23:08 стало известно о том, что на улице Комсомольской загорелся ангар с автомобильной техникой, пожарные приехали за 4 минуты. К тому моменту огонь распространился на 200 квадратных метров. Работали 38 человек и 14 машин.

Из ангара удалось вынести три баллона с пропаном. Но площадь пожара разрасталась и к часу ночи составила 750 квадратных метров. Примерно в это же время распространение огня удалось остановить. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, пожарные закончили работу уже утром: в 08:55 они завершили проливку и разборку сгоревших конструкций. Причину пожара устанавливают пожарные дознаватели. Информация о пострадавших не проступала.

Екатеринбург, Марина Иванова

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