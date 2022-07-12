На Комсомольской второй день подряд пожары

В Екатеринбурге пожарные второй день подряд выезжают на улицу Комсомольскую бороться с огнём. Сегодня вечером в пожарную часть поступило сообщение о том, что на открытой площадке загорелась макулатура. Локализовать огонь удалось за 20 минут, сейчас угрозы распространения огня нет. «В тушении возгорания задействованы девять человек личного состава, 2 единицы спецтехники. Причину произошедшего устанавливают пожарные дознаватели», – сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Накануне пожар на Комсомольской был куда серьезнее – всю ночь там тушили ангар с автотехникой. Из помещения пожарным удалось вынести три баллона с пропаном, предотвратив взрыв. Площадь пожара при этом, несмотря на усилия огнеборцев, выросла почти в четыре раза, до 750 квадратных метров за несколько часов, но огонь удалось локализовать, а ликвидировать – к 9 часам утра. Причина пожара также устанавливается.

Екатеринбург, Елена Сычева

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