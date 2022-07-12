В магазины Екатеринбурга возвращаются маски

В торговые точки Екатеринбурга возвращается масочный режим. Правда, пока он носит исключительно добровольный характер и касается только персонала. Как сообщают РИА «Новый День» жители города, средства защиты дыхания снова начали видеть на кассирах в крупных продуктовых сетях, на охранниках в магазинах бытовых товаров и одежды. Как пояснили РИА «Новый День» в администрации одного из магазинов федеральной торговой сети, торгующей одеждой, маски – добровольное дело каждого сотрудника, решение принимается самостоятельно. Многие из работников переболели коронавирусом и не хотят повторения на фоне роста статистики заболеваемости.

Напомним, что в России показатель заболеваемости Covid-19 на 100 тыс. населения за прошедшую неделю составил 15,46. По сравнению с предыдущей неделей он вырос на 8,2%, следует из данных оперштаба по борьбе с коронавирусом.

Мэр Москвы Сергей Собянин уже рекомендовал торговым точкам вернуть масочный режим в закрытых помещениях.

Екатеринбург, Елена Васильева

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