В Екатеринбурге пиарщики организовали «войну щитов» кандидатов в губернаторы без их ведома (ФОТО)

Два кандидата в губернаторы Свердловской области пожаловались на PR-провокацию. Сегодня в Чкаловском районе Екатеринбурга появилось несколько рекламных щитов от имени Андрея Кузнецова («Справедливая Россия – за правду») и Александра Ивачева (КПРФ).

Баннеры располагались таким образом, как будто кандидаты вступили в заочную перепалку. Слоган справедливоросса гласил «Хватит спекулировать на протесте», а коммунист якобы отвечал «Протест – путь к успеху! Я не спекулянт!» Как выяснилось, рекламные баннеры были размещены без ведома кандидатов.

«Это провокация. Технологии черного пиара. В данный момент мы уточняем адреса и готовим заявления в избирком и полицию. Я уже уведомил администрацию губернатора. Насколько я знаю, в данный момент эти билборды снимают», – сообщил «Новому Дню» Андрей Кузнецов.

Александр Ивачев также заявил, что рекламные плакаты «чернушные» и обвинил в провокации PR-технологов губернатора Евгения Куйвашева. «Штаб моего главного оппонента сильно обеспокоен рейтингами КПРФ в родном для меня избирательном округе. Видимо, есть опасность не просто второго тура, а чистого проигрыша в знаковой территории, в столице Урала», – написал Ивачев в соцсетях.

Напомним, выборы губернатора Свердловской области пройдут 11 сентября. На данный момент свои кандидатуры выдвинули действующий губернатор Евгений Куйвашев, депутаты Госдумы Андрей Кузнецов и Александр Демин, депутаты свердловского заксобрания Александр Ивачев и Александр Каптюг и активист Иван Волков.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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