В Екатеринбурге фейковый кандидат угрожает разрушить Ельцин-центр

В Екатеринбурге появилась агитация некоего кандидата Ивана Краснова от имени КПРФ. Его листовки расклеены в центре города, а также ненадолго появились на рекламных площадях возле Ельцин-центра. Слоганы кандидата: «Ельцин разрушил СССР, Иван Краснов разрушит Ельцин-центр» и «Быть коммунистом – значит защищать!».

В свердловском обкоме КПРФ отрицают причастность к этой агитации. «Эти листовки – не очень умная попытка наших оппонентов запутать избирателя. Нет и не было у нас никакого Ивана Краснова. Екатеринбуржцы – умные, разбирающиеся люди и отлично понимают, что это глупый фейк», – рассказали «Новому Дню» представили партии.

Отметим, в Екатеринбурге в этом году нет местных выборов, 11 сентября горожане будут голосовать только за губернатора Свердловской области. От КПРФ кандидатом в губернаторы выдвинут лидер свердловских коммунистов Александр Ивачев.

Ранее в Екатеринбурге уже появлялась фальшивая агитация. Например, «война билдбордов» с участием Ивачева и кандидата от «Справедливой России» Андрея Кузнецова. Оба кандидата заявили о PR-провокации и даже готовили заявления в полицию. После скандала рекламные плакаты с фейковыми слоганами сняли.

Напомним, всего в губернаторских выборах в Свердловской области участвуют пять кандидатов: Евгений Куйвашев («Единая Россия»), Александр Ивачев, Андрей Кузнецов, Александр Демин («Новые люди») и Александр Каптюг (ЛДПР).

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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