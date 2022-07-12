На подготовку строительства трассы Екатеринбург – Казань потратят 122 миллиона

Госкомпания «Автодор» ищет подрядчика, который подготовит трассу Казань – Екатеринбург к дорожному строительству. Необходимо расчистить от зеленых насаждений участок от Дюртюлей (Башкирия) до Ачита (Свердловская область). На этом же участке необходимо создать пункты геодезической разбивочной основы. Максимальная цена контракта – 121,6 миллиона рублей. Добавим, недавно свердловский участок трассы Казань – Екатеринбург проверяли археологи, они проводили историко-культурную экспертизу территории под зонами, где будут установлены пункты придорожного сервиса. Такая площадка разместится рядом с пересечением новой трассы с региональной дорогой Красноуфимск – село Нижнеиргинское – село Красносоколье. «Исследователи заложили дополнительно 44 шурфа и разреза, но признаков культурного слоя не обнаружили. Многофункциональная зона придорожного сервиса разместится на двух площадках по 18 гектар с каждой стороны трассы. Здесь появятся автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей, мойка, кафе, мотель, площадка для торговли местными продуктами и сувенирами и детская игровая площадка. Стоянка на несколько десятков машиномест для грузовых автомобилей и более ста машиномест для легковых автомобилей, в том числе для маломобильных путешественников», – рассказали в департаменте информационной политики губернатора.

Здесь же сделают вертолётную площадку. Трассу должны ввести в эксплуатацию до 2024 года. Стоимость участка от Екатеринбурга до Казани составит 260 млрд, а дорога до Москвы – 623 миллиарда. Как ранее писал «Новый День», единственным построенным с нуля участком трассы станет участок Дюртюли – Ачит, он будет платным, а на строительство дороги планируют потратить около 260 миллиардов рублей.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»