Трассу Екатеринбург – Казань начнут строить в октябре

Строительство трассы Екатеринбург – Казань начнется 1 октября. На сайте госзакупок появился аукцион по поиску подрядчика, который займется реализацией первого этапа. В него попал обход Нижнекамска и Набережных Челнов в Татарстане, всего 26,8 км. На этом участке построят две транспортные развязки, шесть путепроводов и мост через Каму протяженностью 1,3 км. Участок будут строить до 30 октября 2025 года.

Заказчик – ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».

Напомним, трассу планировалось ввести в эксплуатацию до 2024 года. Стоимость участка от Екатеринбурга до Казани составит 260 млрд, а дороги до Москвы – 623 миллиарда. Как ранее писал «Новый День», единственным построенным с нуля участком трассы станет участок Дюртюли – Ачит, он будет платным, а на строительство дороги планируют потратить около 260 миллиардов рублей.

Екатеринбург, Марина Иванова

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