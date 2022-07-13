Найден владелец тысяч литров дизеля, брошенного на берегу притока Чусовой

Прокуратура Ревды завершила проверку по факту обнаружения 38 тысячелитровых бочек на берегу притока Чусовой. Их, напомним, нашли в конце мая. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе ведомства, экспертиза показала, что емкости заполнены дизельным топливом, а принадлежит оно местному жителю. Владельцем займется другое ведомство, передает корреспондент агентства, – Росприроднадзор.

По информации «Нового Дня», мужчина должен убрать бочки с берега реки уже на этой неделе.

Екатеринбург, Елена Сычева

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