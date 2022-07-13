В сгоревшей квартире, где погиб человек, работают следователи (ФОТО)

В сгоревшей квартире в многоэтажном доме на улице Ильча на Уралмаше, где сегодня при пожаре погиб человек, работают следователи СКР, полиция и сотрудники МЧС.

«Проводится осмотр места происшествия, принимаются меры к установлению и опросу возможных очевидцев, тело умершего направлено на экспертизу для выяснения точной причины смерти. Также принимаются меры по установлению очага и причины возгорания. По итогам проверки следствием СКР будет принято процессуальное решение», – сообщил официальный представитель СУ СКР Александр Шульга.

Как сообщили «Новому Дню» соседи погибшего, мужчина жил один, видели они его редко. Пожарных вызвал мужчина, который увидел дым, когда приехал ставить свою машину на парковку. Как ранее сообщал «Новый День», горела квартира на 9-м этаже и балкон на 10-м. Площадь пожара составила 50 квадратных метров. При тушении пожара в горящей квартире был обнаружен погибший мужчина. Из дома были спасены с помощью масок дыхательного аппарата 7 человек

Кроме того, как передает корреспондент «Нового Дня» с места событий, одна пожилая женщина так переволновалась, что ей стало плохо – ее вынесли из дома на носилках и погрузили в машину реанимации. Но, к счастью, оказалось, что ничего страшного с женщиной не произошло, госпитализация не потребовалась, и она вскоре вернулась домой.

Екатеринбург, Елена Владимирова, Дмитрий Бутаков

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