В Екатеринбурге будут судить мужчину, до смерти забившего ремнем пятилетнюю девочку (ФОТО)

В Екатеринбурге будут судить 28-летнего неработающего местного жителя, которого обвиняют в том, что он до смерти забил 5-летнюю дочь своей жены.

Как сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга, преступление было совершено в январе 2022 года. «Обвиняемый, находясь в комнате дома по улице Московской в Екатеринбурге, из личной неприязни жестоко избил 5-летнюю дочь своей супруги, причинив девочке множественные удары руками, а также ремнём с металлической пряжкой. От полученных травм малолетняя скончалась на месте происшествия 28 января 2022 года», – рассказал Шульга.

Проведенная в ходе следствия психиатрическая экспертиза показала, что обвиняемый здоров и отдавал отчет своим действиям.

В отделении по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу раскрыли некоторые подробности дела. Оказывается, фигурант объяснил свое бесчеловечное преступление тем, что на жизнь в семье зарабатывала его жена, а он был вынужден заниматься ребенком и домашним хозяйством. Он срывался на девочку за то, что она не слушалась, приходила домой в грязной одежде и мешала ему играть в компьютерные игры. Всё накопившееся недовольство на девочку однажды переросло в очередной приступ агрессии, который и привёл к трагедии.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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