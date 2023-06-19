Больше 8 лет строгого режима – в Екатеринбурге осудили мужчину который насмерть забил маленькую девочку

8 лет и четыре месяца колонии строгого режима назначил Ленинский районный суд Екатеринбурга 28-летнему мужчине, который забил до смерти ребенка своей жены.

Как напоминает пресс-служба прокуратуры по Свердловской области, преступление было совершено 28-летним обвиняемым 28 января прошлого года. Мужчина был с пятилетней девочкой в квартире в одном из домов на улице Московская. Испытывая к девочке неприязнь, он избил ее ремнем с металлической пряжкой и руками. От полученных травм жертва скончалась на месте.

Как ранее писал «Новый День», обвиняемому была проведена пстхиатрическаяэкспертиза, которая показала, что мужчина находился в здравом рассудке и прекрасно понимал, что делает. На преступление он пошел сознательно, поскольку деньги на жизнь зарабатывала его супруга, а он сидел дома с девочкой, которая его раздражала и мешала играть в компьютерные игры.

По данному уголовному дело уже прошло два суда.

Так, октябре 2022 года, приговором Ленинского районного суда г. Екатеринбурга мужчина уже был осужден за совершение указанного преступления по ч. 4 ст. 111 УК РФ.

Между тем, по результатам рассмотрения апелляционного представления прокуратуры района и апелляционной жалобы защитника осужденного Свердловским областным судом приговор суда 1 инстанции отменен в связи с нарушением права на защиту осужденного, дело было направлено на новое рассмотрение в Ленинский районный суд г. Екатеринбурга в ином составе.

Сегодня, 19 июня 2023 года, Ленинский районный суд г. Екатеринбурга назначил виновному наказание в виде 8 лет 4 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.

Прокуратура в течении предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством 15 дней изучит приговор и даст правовую оценку на предмет наличия или отсутствия оснований для его обжалования, уточнили в пресс-службе надзорного ведомства.

Екатеринбург, Елена Васильева

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