Следователи установили причину пожара в многоэтажке на Уралмаше

Пожар в многоэтажном жилом доме на улице Ильича, 43 произошел из-за неосторожного обращения с огнем. Напомним, что возгорание началось с квартиры на 9 этаже, в которой нашли погибшего мужчину. «Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем. Факт поджога в настоящее время исключен», – сообщили «Новому Дню» в областном следственном комитете.

Пожар в 14-этажном доме на Уралмаше случился утром 13 июля. Огонь из квартиры на девятом этаже перекинулся на балкон этажом выше. В условиях сильного задымления на лестничной площадке спасатели эвакуировали 7 жильцов с помощью дыхательных масок. Из них никто серьезно не пострадал. В горевшей квартире нашли тело погибшего хозяина. Следователи проводят экспертизу, чтобы установить точную причину смерти мужчины.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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