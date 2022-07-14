В Екатеринбурге отменили концерт «Машины времени»

Концерт «Машины времени» в Екатеринбурге отменен. Музыканты должны были выступить 23 сентября в ККТ «Космос», но площадка сообщает, что выступления не будет. Причины не сообщаются. Дозвониться до «Космоса» к моменту публикации новости не удалось.

Отмену концерта подтвердил лидер группы Андрей Макаревич. «К сожалению, в Екатеринбурге нас ждать не стоит», – цитирует его краткое пояснение сайт «Культуромания». По некоторой информации, Макаревич находится за рубежом, «Машина времени» отменяет концерты после начала событий на Украине 24 февраля.

Недавно также стало известно об отмене концерта Васи Обломова в Екатеринбурге. Артист сообщил, что «по независящим ни от него, ни от организатора обстоятельствам» провести выступление не получится. По данным «Фонтанки», Обломов – один из артистов, которые попали в неофициальный «черный список». Им запрещено выступать в России. Ранее по той же причине отменился концерт Little Big, который должен был состояться в октябре.

Екатеринбург, Марина Иванова

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