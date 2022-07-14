Отбор претендентов на звание «Заслуженный учитель Свердловской области» начнется в сентябре

Депутаты заксобрания за один день приняли в трех чтениях законопроект о почетном звании «Заслуженный учитель Свердловской области».

Выступая перед ними, министр образования Юрий Биктуганов пояснил, что, хотя закон вступит в силу уже с 1 сентября, выплаты первым заслуженным учителям начнутся с 2023 года. В сентябре начнется отбор претендентов на новое почетное звание. По словам министра, будут рассматриваться представления от педсоветов, глав муниципальных образований. Затем документы будет рассматривать комиссия министерства, и только потом будут готовиться представления для указа губернатора. Чтобы стать заслуженным учителем Свердловской области, надо проработать в школах региона не менее 20 лет, а также иметь особые заслуги в сфере образования.

Как уже сообщал «Новый День», законопроект об учреждении звания «Заслуженный учитель Свердловской области» внес лично губернатор Евгений Куйвашев. Законопроект был разработан по результатам встреч с педагогами в августе 2021 года. После принятия закона учителя, удостоенные этого почетного звания, будут получать единовременное пособие в размере 30 000 рублей и ежемесячное пособие в размере 1 000 рублей.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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