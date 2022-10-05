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Среда, 5 октября 2022, 16:18 мск

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Названы имена первых заслуженных учителей Свердловской области

Сегодня были названы имена первых обладателей почетного звания «Заслуженный учитель Свердловской области». Награды получили восемь педагогов из разных городов региона.

Как сообщили в ДИПе, лауреатами почетного звания «Заслуженный учитель Свердловской области» в 2022 году стали:

– Людмила Башмакова, учитель математики лицея № 39, Нижний Тагил;

– Ирина Глушкова, преподаватель-организатор ОБЖ Каменск-Уральской гимназии;

– Татьяна Долгополова, учитель русского языка и литературы гимназии № 1, Сухой Лог;

– Ираида Иванова, учитель физики школы № 1 имени И.И, Марьина, Красноуфимск;

– Галина Кознова, учитель английского языка школы № 31, Среднеуральск;

– Ольга Кудряшова, учитель обслуживающего труда школы № 9, Ирбит;

– Анастасия Мишина, учитель истории, школа № 17, посёлок Лёвиха;

– Наталья Соломатова, учитель математики, школа № 32, Первоуральск.

Как уже сообщал «Новый День», законопроект об учреждении звания «Заслуженный учитель Свердловской области» внес в заксо губернатор Евгений Куйвашев, депутаты одобрили его в июле. Согласно закону, заслуженным учителем Свердловской области может стать педагог, проработавший в регионе по специальности не менее 20 лет. Учителя, удостоенные этого звания, будут получать единовременное пособие в размере 30 000 рублей и ежемесячное пособие в размере 1 000 рублей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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