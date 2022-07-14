Мэрия на две недели закроет перекресток на ВИЗе

В Екатеринбурге коммунальщики перекроют движение на перекрестке улиц Заводская и Ключевская. Ограничения продлятся с 18 по 31 июля.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, на этом участке будут проводиться работы по реконструкции магистральных тепловых сетей. Из-за этого изменится схема движения общественного транспорта. Так, автобусный маршрут № 6 к торговому центру «Мега» будет направлен по улицам: Леваневского – Белякова – Техническая – Ангарская – Билимбаевская – Расточная – Техническая – Бебеля – Опалихинская – Готвальда – Бебеля – Кирова – Заводская – Татищева – Викулова – Металлургов – СТЦ «Мега». На остановках «Детская поликлиника № 11», «Венгерских коммунаров», «Заводская» автобус забирать и высаживать пассажиров не будет.

Автобус № 43 к конечной остановке «Академгородок» будет направлен по улицам: Коуровская – проспект Седова – Надеждинская – Таватуйская – Бебеля – Опалихинская – Готвальда – Токарей – Серафимы Дерябиной – Шаумяна – Белореченская – Волгоградская – Ясная – Академика Бардина – Амундсена. На остановках «ВИЗ», «Детская поликлиника № 11», «Венгерских коммунаров», «Заводская» автобус забирать и высаживать пассажиров не будет. Вместо этого появится остановка «Уралкабель» на улице Токарей. Добавим, что с 23 по 25 июля также будет перекрыт перекресток улиц Большакова – 8 Марта из-за ремонта трамвайных путей.

Автомобилистам придется объезжать зону перекрытия по улицам Уктусской, Фурманова, 8 Марта, Большакова и переулку Саперов.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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