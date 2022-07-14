Тысячи литров дизеля вылились на берег притока Чусовой (ФОТО)

В Ревдинском районе экологическая катастрофа локального масштаба – бочки с дизельным топливом, которые кто-то складировал на берегу притока Чусовой, все-таки лопнули от жары. Об этом «Новому Дню» сообщил координатор «Народного фронта» Игорь Русинов. Пока что лопнули не все емкости – их на площадке 38 штук, каждая объемом 1000 литров, однако многие разбухли, и содержимое вот-вот прорвется наружу.

Накануне «Новому Дню» сообщили в пресс-службе прокуратуры, что установили владельца бочек, а также провели экспертизу, которая установила, чем наполнены емкости. По данным агентства, теперь владельцем должен заняться Росприроднадзор, т.к. он не должностное лицо и не представитель какой-то компании, а «физиками» прокуратура не занимается.

«Сейчас силами добровольной пожарной дружины села Кунгурка разлившееся топливо будет засыпано опилом, чтобы жидкость впиталась, после опил утилизируют. С оставшихся баков сняты крышки. Администрация повторно обратится в министерство природных ресурсов и экологии региона, а также в правоохранительные и надзорные органы для более оперативного решения вопроса», – цитирует местную администрацию «Ревдинский рабочий».

С момента обнаружения бочек прошло около полутора месяцев. «Аналогичная ситуация в Полевском, там около 300 бочек, также есть информация о подобном «складе» в Березовском, но пока подтверждения ее нет», – сообщил «Новому Дню» Русинов.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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