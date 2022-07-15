На догазификацию 36 свердловских территорий выделено 1,3 млрд рублей (СПИСОК)

На подведение газа к частным земельным участкам в уже газифицированных населенных пунктах Свердловской области выделено почти 1,3 млрд рублей.
Как сообщил в своем телеграм-канале министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов, эти деньги будут распределены по деревням и селам в 36 муниципалитетах. «Очередность и скорость строительства будет зависеть от количества поданных жителями заявок», – подчеркнул министр.
В список вошли следующие территории:
– Нижний Тагил
– Асбест
– Белоярский район
– Березовский
– Верхнее Дуброво
– Верхняя Пышма
– Заречный
– Среднеуральск
– Малышево
– Рефтинский
– Серов
– Сухой Лог
– Верхняя Салда
– Каменск-Уральский
– Волчанск
– Краснотурьинск
– Ревда
– Верх-Нейвинский
– Богданович
– Пышминский район
– Каменский район
– Сысертский район
– Камышлов
– Талица
– Реж
– Горноуральский район
– Кировград
– Верхний Тагил
– Алапаевский район
– Новая Ляля
– Карпинск
– Ивдель
– Нижняя Салда
– Красноуральск
– Нижняя Тура
– Красноуфимск
Подать заявки на газификацию можно несколькими способами:
– через портал «Госуслуги»;
– на портале единого оператора газификации https://connectgas.ru/;
– в личном кабинете заявителя на сайте, либо в офисе газораспределительной организации.
Как ранее писал «Новый День», в октябре 2021 года начали действовать новые правила бесплатного подключения участков к газораспределительным сетям. В газифицированных городах и селах земельные участки должны присоединить к сетям до 2023 года. В Свердловской области был создан даже план-график газификации, который включает населённые пункты, улицы и конкретные дома. Увидеть его можно на сайте www.energy.midural.ru/dogaz/. Там же есть условия техприсоединения к газовой инфраструктуре, сроки подведения сетей, а также примерная смета на подключение газа внутри земельного участка.
Екатеринбург, Елена Владимирова
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