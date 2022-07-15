На догазификацию 36 свердловских территорий выделено 1,3 млрд рублей (СПИСОК)

На подведение газа к частным земельным участкам в уже газифицированных населенных пунктах Свердловской области выделено почти 1,3 млрд рублей.

Как сообщил в своем телеграм-канале министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов, эти деньги будут распределены по деревням и селам в 36 муниципалитетах. «Очередность и скорость строительства будет зависеть от количества поданных жителями заявок», – подчеркнул министр.

В список вошли следующие территории:

– Нижний Тагил

– Асбест

– Белоярский район

– Березовский

– Верхнее Дуброво

– Верхняя Пышма

– Заречный

– Среднеуральск

– Малышево

– Рефтинский

– Серов

– Сухой Лог

– Верхняя Салда

– Каменск-Уральский

– Волчанск

– Краснотурьинск

– Ревда

– Верх-Нейвинский

– Богданович

– Пышминский район

– Каменский район

– Сысертский район

– Камышлов

– Талица

– Реж

– Горноуральский район

– Кировград

– Верхний Тагил

– Алапаевский район

– Новая Ляля

– Карпинск

– Ивдель

– Нижняя Салда

– Красноуральск

– Нижняя Тура

– Красноуфимск

Подать заявки на газификацию можно несколькими способами:

– через портал «Госуслуги»;

– на портале единого оператора газификации https://connectgas.ru/;

– в личном кабинете заявителя на сайте, либо в офисе газораспределительной организации.

Как ранее писал «Новый День», в октябре 2021 года начали действовать новые правила бесплатного подключения участков к газораспределительным сетям. В газифицированных городах и селах земельные участки должны присоединить к сетям до 2023 года. В Свердловской области был создан даже план-график газификации, который включает населённые пункты, улицы и конкретные дома. Увидеть его можно на сайте www.energy.midural.ru/dogaz/. Там же есть условия техприсоединения к газовой инфраструктуре, сроки подведения сетей, а также примерная смета на подключение газа внутри земельного участка.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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