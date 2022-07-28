На догазификацию заявились более 30 тысяч домовладений, получили газ – около 2500

С начала реализации программы по социальной догазификации в Свердловской области за этой услугой обратилось более 30 тысяч домохозяйств, но получили газ – в 10 раз меньше.

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции председатель комитета заксо по развитию инфраструктуры и жилищной политике Валентин Лаппо. Уже заключено около 25 тысяч договоров, но газораспределительные сети подведены только к 6,5 тысячи участков, а подключены к газопроводам – не больше 2,5 тысячи домов. По словам депутата, работу необходимо ускорить на всех уровнях.

Как ранее писал «Новый День», в октябре 2021 года начали действовать новые правила бесплатного подключения участков к газораспределительным сетям. В газифицированных городах и селах земельные участки должны присоединить к сетям до 2023 года. В Свердловской области был создан даже план-график газификации, который включает населённые пункты, улицы и конкретные дома. Увидеть его можно на сайте www.energy.midural.ru/dogaz/. Там же есть условия техприсоединения к газовой инфраструктуре, сроки подведения сетей, а также примерная смета на подключение газа внутри земельного участка.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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