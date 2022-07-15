В Екатеринбурге посчитают крыс

Свердловское управление Роспотребнадзора проверит, действительно ли в Екатеринбурге стало больше крыс.

Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, в последнее время появилась информация о том, что крысы стали чаще беспокоить горожан. Биологи и эпидемиологи осмотрят потенциально неблагополучные объекты, разложат контрольно-следовые площадки (КСП) и установят ловушки. По результатам экспертной оценки, которая станет известна через 2 недели, будут приняты решения.

Пока ситуация оценивается как стабильная. «Управление Роспотребнадзора по Свердловской области в постоянном режиме держит на контроле мероприятия по борьбе с синантропными грызунами в населенных пунктах, поскольку мыши и крысы – переносчики ряда инфекционных заболеваний. На территории Свердловской области за последние годы не зарегистрированы случаи инфекционных заболеваний людей вследствие укусов крыс», – отметили в ведомстве.

В 2021 году были обработаны от крыс 23 144 объекта на общей площади 17,6 млн кв.м., с учётом кратности – 150 415 объектов на оперативной площади 121 млн кв. м.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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