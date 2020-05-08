«Крысы размером с кошку», – жители многоквартирника жалуются на нашествие грызунов (ФОТО, ВИДЕО)

Жители одной из многоэтажек в Юго-Западном районе Екатеринбурга жалуются на нашествие крыс. Они рассказывают, что грызуны бегают по подвалу, подъезду, а также мусоропроводу. Собственники квартир опасаются, что животные могут быть переносчиками различных заболеваний. Подробности – в нашем материале.

Нашествие крыс в многоэтажке

Жители дома на Белореченской, 29, уже около 10 лет соседствуют с крысами, рассказывает Дарья. Со слов девушки, периодически грызуны пропадают, так как их вытравливают коммунальщики, но затем возвращаются. Два месяца назад писк животных снова начал доноситься из подвала. Через дыры в ступеньках и дверях крысы выбегают на улицу и пугают людей.

«Я очень боюсь крыс. Я боюсь, что она может прыгнуть на меня, мне было неприятно, когда крыса залезла под капот моего автомобиля. Однажды я видела крысу размером с кошку», – делится впечатлениями Дарья.

Обслуживанием здания занимается УК «Верх-Исетская». Директор по эксплуатации управляющей компании Виктория Семеницкая рассказала, что обработка подъезда и подвальных помещений проводится ежемесячно.

«К сожалению, проблема у них останется, пока они не примут решение заварить мусоропровод. В их доме он действующий. И те мероприятия, которые мы ежемесячно производим – специализированная организация обрабатывает подвальное помещение, – это не дает должного результата, потому что есть среда питания для крыс», – пояснила она «Новому Дню».

Семеницкая также дополнила, что некоторые жители неправильно пользуются мусоропроводом, периодически сливая туда помои. В идеале отходы должны находиться в плотно завязанных пакетах. Для того чтобы заварить мусоропровод – требуется согласие двух третей жителей дома. Некоторые из них согласны с предложением коммунальщиков, но в таком случае необходимо организовать недалеко от дома контейнерную площадку.

«Не организована площадка, чтобы выносить мусор. Дом старый, много пенсионеров. Физически им тяжело будет ходить. Площадка находится через три двора. Когда идет засор мусоропровода – люди оставляют мусор возле подъезда. Если заварить мусоропровод, то будет то же самое. Я не думаю, что это поможет от крыс», – объясняет Дарья.

Екатеринбург, Владислав Тринько, Семен Саливанчук, Антон Отман

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