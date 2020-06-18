«Люк мне запили». В Екатеринбурге поддержали предложение избавиться от мусоропроводов в многоэтажках

В Министерство строительства и ЖКХ России поступило письмо от Общественной палаты РФ, Всероссийского общества охраны природы и Института развития правового общества с предложением законсервировать все мусоропроводы во всех многоквартирных домах в России, сообщили «Известия». Из-за них в подъездах плохо пахнет, а рядом заводятся тараканы, мыши и крысы. Кроме того, если жильцы пользуются мусоропроводом, то это исключает возможность раздельного сбора твердых коммунальных отходов.

Как напоминает «Новый День», сейчас заварить мусоропровод могут только по общему решению собрания собственников жилья – за должны проголосовать не меньше половины. Однако часто голосование заходит в тупик, многие не готовы отказываться от привычного способа избавляться от мусора.

В Екатеринбурге, по данным управления ЖКХ администрации города, 4 518 многоквартирных домов с мусоропроводами. Но большей частью жильцы не пользуются – лишь в 418 из них не заварены по решению собственников, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе мэрии. Например, такой дом есть на улице Белореченской, 29, и съемочная группа агентства там уже побывала. Жильцы регулярно жалуются на появление мышей и крыс, но, поскольку часть собственников все устраивает, то остальным приходится мириться с неудобствами и антисанитарией. В УК «Верх-Исетской», обслуживающей многоэтажку, отмечают, что регулярно промывают и дезинфицируют мусоропровод, но помогает эта мера ненадолго – через пару месяцев грызуны появляются снова. Так что в управляющих компаниях, скорее, поддерживают предложение Общественной палаты.

«Из всех домов, которые находятся в управлении «РЭМП Железнодорожного района, только в одном остался незаваренный мусоропровод. Трижды по этому вопросу выходили на голосование, но так и не договорились. Поэтому предложение Общественной палаты – безусловное благо. Во-первых, для жителей, поскольку они будут платить меньше за содержание жилья. Во-вторых, для управляющих компаний, которым не нужно будет тратить время на согласование с собственниками такого простого вопроса», – сказал «Новому Дню» директор управляющей компании Александр Колесников.

Он также уточнил, что, как правило, жителям не приходится тратиться на организацию новой мусорной площадки – контейнеры обычно и так есть в каждой камере мусоропровода.

Для регоператоров по обращению с ТКО инициатива тоже сработает в плюс. В пресс-службе «Спецавтобазы», которая обслуживает Восточный кластер Свердловской области, подтвердили, что выгрузка отходов из камер мусоропроводов, как правило, закрытых на ключ и находящихся непосредственно в жилых домах, – куда более хлопотный и затратный по времени процесс, чем выгрузка баков с контейнерных площадок. Кроме того, нередко дворники не открывают мусорокамеры в назначенный срок, что может привезти к сбою графиков вывоза.

В целом за выступают и представители экологических движений, ссылаясь на недавнее выступление вице-премьера РФ Виктории Абрамченко, которая предложила отказаться от мусоропроводов в новостройках. Так что новая инициатива о консервации действующих мусоропроводов логична. «Предложение, хотя и звучит несколько радикально, отчасти повторяет тезисы дорожной карты по внедрению раздельного сбора мусора в России. В нем, например, говорится о том, чтобы новые дома проектировались без мусоропроводов, потому что при их наличии сложно обеспечить раздельный сбор. По нацпроекту «Экология» доля твердых коммунальных отходов, которые отправляются на обработку, а не на полигоны для захоронения, должна быть увеличена до 60%. И раздельный сбор мусора – одно из средств, чтобы достичь этого показателя. С другой стороны, у жителей домов, которые много лет пользовались мусоропроводами, нельзя просто так отбирать эту возможность. Все же это имущество собственников, так что необходимо искать компромисс», – сказал «Новому Дню» руководитель свердловского отделения Российского экологического общества Алексей Вихарев.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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