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Вторник, 2 июня 2020, 12:42 мск

Новости Недвижимость

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В России хотят запретить строить жилье с мусоропроводами

В правительстве предлагают скорректировать строительные нормативы, чтобы исключить возведение жилых домов с мусоропроводами. По мнению властей, устаревшие нормы не позволяют ввести раздельный сбор бытовых отходов.

План внедрения раздельного сбора мусора, утвержденный вице-премьером Викторией Абраменко, включает несколько предложений. Одно из них – повышение уровня утилизации пищевых отходов в жилых кварталах, вплоть до установки в домах измельчителей, передает «Интерфакс».

«Невозможно планировать повсеместный раздельный сбор отходов, подразумевая в проектируемых многоквартирных домах мусоропровод. Мы должны обеспечить системный и комплексный подход к построению отрасли – РОП, Федеральная схема, планы внедрения раздельного сбора, оборот вторичных ресурсов – это все части единой системы, которая напрямую связана с бизнес-процессами и деятельностью участников всей цепочки обращения с ТКО», – цитирует Абрамченко пресс-служба.

Кроме того, план предусматривает несколько регуляторных изменений в части правового поля обращения со вторсырьем и повышения прозрачности системы обращения с отходами в целом. Так в российском законе хотят прописать понятия «твердые коммунальные отходы», «вторичные ресурсы» и механизмы их обращения

Все меры и изменения будут прорабатываться при реализации «дорожной карты» с привлечением профильных ведомств, администраций субъектов, представителей профильных ассоциаций и бизнеса.

Москва, Зоя Осколкова

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