Девочка из Нижней Синячихи пришла в себя после выстрела в голову

11-летняя девочка из Нижней Синячихи, которая стала жертвой шальной пули, пришла в себя. Снаряд извлекли из ее головы две недели назад врачи ДГБ №9, после школьница была в реанимации. Как пишет портал Е1 со ссылкой на маму ребенка, мозг не пострадал, но из-за того, что девочка лежала неподвижно, некоторые мышцы требуют разработки, как и голосовые связки, поврежденные эндотрахеальной трубкой – сейчас ребенок пытается ходить и говорить, с ней занимаются массажист и логопед.

Напомним, инцидент произошел 22 июня вечером. Девочка гуляла возле своего дома, когда в голову ей попала пуля, выпущенная неизвестно кем. Отец сам увез ее в больницу, но состояние ребенка было таково, что на вертолете санавиации школьницу переправили в Екатеринбург.

Спустя три дня предполагаемого стрелка нашли и задержали – им оказался ранее судимый 49-летний Сергей Карпиций, который работает бульдозеристом и живет по соседству. Следователям и полицейским он объяснил, что стрелял по птице – коршуну, который, по его словам, сидел на заборе возле его дома. При этом родители ребенка не верят, что сосед хотел причинить девочке зло. Сейчас мужчина находится в СИЗО.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»