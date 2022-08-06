Девочку из Нижней Синячихи, которой выстрелили в голову, выписали из больницы

11-летнюю девочку, которая стала жертвой шальной пули в Нижней Синячихе, выписали домой. Ребенку провели три операции, затем девочка полтора месяца проходила реабилитацию. Со слов родителей и врачей, никаких отклонений у ребенка не будет.

Как пишет портал е1.ru, в девятой горбольнице Екатеринбурга девочке сначала удалили гематому мозга, во время второй операции извлекли пулю и осколки, во время третьей – закрыли раны. Затем девочка больше месяца была на реабилитации. В конце июля ее уже выписывали домой, но начались головные боли, малышку вернули в Екатеринбург, в областную детскую больницу. Оказалось, что у девочки развилась инфекция. Но сейчас ребенок здоров, врачи ОДКБ отпустили ее домой. По словам мамы, дочь родилась в рубашке: несмотря на страшное ранение и операции, у нее не будет проблем ни с двигательной активностью, ни с интеллектом.

Напомним, инцидент произошел 22 июня вечером в Нижней Синячихе. Девочка гуляла возле своего дома, когда в голову ей попала пуля, выпущенная неизвестно кем. Отец сам увез ее в больницу, но состояние ребенка было таково, что на вертолете санавиации школьницу переправили в Екатеринбург.

Спустя три дня предполагаемого стрелка нашли и задержали – им оказался ранее судимый 49-летний Сергей Карпиций, который работает бульдозеристом и живет по соседству. Следователям и полицейским он объяснил, что стрелял по птице – коршуну, который, по его словам, сидел на заборе возле его дома. При этом родители ребенка верят, что сосед не хотел причинить девочке зло. Сейчас мужчина находится в СИЗО.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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