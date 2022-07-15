Самый дорогой участок под реновацию ушел за сумму почти в 200 раз выше стартовой цены

Право застройки участка в квартале улиц Шефской – Энтузиастов – Баумана приобрел застройщик «Страна Девелопмент». Как сообщили «Новому Дню» в администрации Екатеринбурга, компания победила в аукционе, который продолжался почти весь день. За освоение участка общей площадью 22 430 кв. метров застройщик готов заплатить 96 миллионов 614 тысяч рублей при начальной стоимости 514 788 рублей.

Второй лот, квартал улицы Донбасской – переулков Черниговского – Суворовского общей площадью 27 930 кв. м (начальная стоимость – 641 018 рублей), достался компании «Брусника» по стартовой цене.

Третий участок (улицы Краснофлотцев – Донская – Корепина – Шефская, 36 452 кв. м, начальная цена – 836 606 рублей) получила компания «Астра», которая предложила 11,4 млн рублей.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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