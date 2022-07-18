В Свердловской области впервые сдала ЕГЭ школьница с Донбасса

В этом году в Свердловской области впервые появилась возможность сдать ЕГЭ для выпускников, приехавших из ЛНР и ДНР.

Как рассказала на пресс-конференции начальник отдела итоговой аттестации и оценки качества образования министерства образования Татьяна Умнова, желающих пока немного. О своем желании сдать ЕГЭ для поступления в вуз сообщила только одна девушка, приехавшая с Донбасса. С испытаниями она справилась успешно, сообщила Татьяна Умнова.

Как уже писал «Новый День», с 1 сентября все школы освобожденных территорий Украины и Донбасса перейдут на российские стандарты. Об этом недавно заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. «На исторических территориях ДНР и ЛНР уже идёт обучение по российским стандартам, с использованием российских учебников, мы видим достаточно хорошее качество образования, – отметил чиновник. – Что касается освобождённых территорий, то с 1 сентября школы также перейдут на российские стандарты».

Екатеринбург, Елена Владимирова

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