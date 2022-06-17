Кравцов: Все школы освобожденных территорий Украины и Донбасса переходят на российские стандарты

С 1 сентября все школы освобожденных территорий Украины и Донбасса перейдут на российские стандарты. Об этом заявил на площадке XV Петербургского международного экономического форума заявил министр просвещения Сергей Кравцов.

«На исторических территориях ДНР и ЛНР уже идёт обучение по российским стандартам, с использованием российских учебников, мы видим достаточно хорошее качество образования, – отметил чиновник. – Что касается освобождённых территорий, то с 1 сентября школы также перейдут на российские стандарты.

Мы уже приняли решение по закупке учебников. Мы прекрасно знаем, как украинский режим использовал школьников: разжигал национальную рознь, агрессию, создавал фейковую историю. Сегодня нам предстоит большая работа, для того чтобы показать школьникам всю правду, основываясь на исторических фактах, документах».

Как уже сообщал «Новый День», около 20 тысяч педагогов из Херсонской и Запорожской областей текущим летом пройдут подготовку в Крыму, чтобы начать учебный год по российским программам.

Москва, Платон Ефимчук

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