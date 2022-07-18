Новым куратором УрФО стал вице-премьер Денис Мантуров

Новый вице-премьер РФ Денис Мантуров в новой должности будет курировать вопросы государственной политики в сфере промышленности, а также заниматься инвестиционной привлекательностью Уральского федерального округа. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями. «В правительстве все вице-премьеры дополнительно к своим отраслевым полномочиям отвечают за социально-экономическое развитие конкретных федеральных округов. За вами будет закреплен промышленно ориентированный Уральский федеральный округ», – обратился к Мантурову глава кабинета министров.

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров был оперативно утвержден в должности вице-премьера на внеочередном заседании Госдумы 15 июля. Ранее куратором УрФО был Юрий Борисов, который в пятницу был назначен главой «Роскосмоса» вместо Дмитрия Рогозина.

Москва, Ангелина Сергеева

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