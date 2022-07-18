В Свердловской области стало на две тысячи избирателей больше

В Свердловской области обновили данные по количеству избирателей. На 1 июля 2022 года в регионе активным избирательным правом обладают 3 301 724 человека. При этом полгода назад эта цифра была меньше – 3 299 652 человек.

«Численность избирателей устанавливается дважды в год – на 1 июля и на 1 января. Она формируется на основе данных, представленных в избирательную комиссию главами муниципальных образований, которые регулярно уточняют сведения о населении и ведут учет. Фиксируемые раз в полгода изменения в ту или иную сторону могут объясняться естественной миграцией населения, изменением демографической ситуации (учтены граждане старше 18 лет), иными факторами», – рассказали в областном избиркоме. Напомним, в Свердловской области 11 сентября пройдут выборы губернатора, а также избирательные кампании в более 50 муниципалитетах.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»