В Свердловской области массово «минируют» суды (ФОТО)

В Свердловской области второй день подряд неизвестные парализуют работу судов. Около часа назад Росгвардия начала проверку в здании Сысертского районного суда.

«В Сысерти суд заминировали. Приехала на процесс, а меня не пускают», – рассказала «Новому дню» адвокат. Это не единичная история. В пресс-службе Управления судебного департамента Свердловской области отметили, что получили уже несколько сообщений из судов о «минировании». «Сообщения постепенно поступают. Сегодня известно о нескольких судах, посмотрим, как будет дальше. Вчера «минировали» все суды в области», – прокомментировали в Управлении. Добавим, сайты судов также недоступны.

Месяц назад силовики сообщили о задержании подростка, который два года назад «минировал» школы и ТЦ. Мальчик рассылал письма в полтора десятка регионов, а скрывался с помощью анонимайзера. Теперь ему грозит 8 лет лишения свободы.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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