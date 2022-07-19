Жильцов кварталов, попавших под реновацию, переселят в течение нескольких лет

Жильцы домов, которые пойдут под снос в рамках программы комплексного развития территорий, получат новое жилье в течение пяти лет, а если дома аварийные – в течение двух.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил на пресс-конференции замначальника департамента архитектуры и градостроительства Екатеринбурга Григорий Сурганов. Он также рассказал, что в течение полугода после заключения договора о КРТ, застройщики, которые победили на аукционе, должны будут разработать и утвердить планировку территорий – где, сколько и каких объектов будет построено. Сурганов напомнил, что екатеринбургская программа КРТ отличается от московской реновации тем, что бюджет не потратит на неё ни копейки, все реализуется за счёт девелопера. В этом же и заключается причина того, что один из выставленных на аукцион участков ушёл почти за 100 млн рублей, а второй – меньше чем за 700 тысяч.

«Разница между ними – в ликвидности и объеме обязательств, второй участок – очень сложный», – пояснил Сурганов. Напомним, участок в квартале улиц Шефской – Энтузиастов – Баумана приобрел застройщик «Страна Девелопмент». компания победила в аукционе, который продолжался почти весь день. За освоение участка общей площадью 22 430 кв. метров застройщик готов заплатить 96 миллионов 614 тысяч рублей при начальной стоимости 514 788 рублей . Второй лот, квартал улицы Донбасской – переулков Черниговского – Суворовского общей площадью 27 930 кв. м (начальная стоимость – 641 018 рублей), достался компании «Брусника» почти по стартовой цене.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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