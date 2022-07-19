Жильцов кварталов, попавших под реновацию, переселят в течение нескольких лет

Жильцы домов, которые пойдут под снос в рамках программы комплексного развития территорий, получат новое жилье в течение пяти лет, а если дома аварийные – в течение двух.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил на пресс-конференции замначальника департамента архитектуры и градостроительства Екатеринбурга Григорий Сурганов. Он также рассказал, что в течение полугода после заключения договора о КРТ, застройщики, которые победили на аукционе, должны будут разработать и утвердить планировку территорий – где, сколько и каких объектов будет построено. Сурганов напомнил, что екатеринбургская программа КРТ отличается от московской реновации тем, что бюджет не потратит на неё ни копейки, все реализуется за счёт девелопера. В этом же и заключается причина того, что один из выставленных на аукцион участков ушёл почти за 100 млн рублей, а второй – меньше чем за 700 тысяч.
«Разница между ними – в ликвидности и объеме обязательств, второй участок – очень сложный», – пояснил Сурганов. Напомним, участок в квартале улиц Шефской – Энтузиастов – Баумана приобрел застройщик «Страна Девелопмент». компания победила в аукционе, который продолжался почти весь день. За освоение участка общей площадью 22 430 кв. метров застройщик готов заплатить 96 миллионов 614 тысяч рублей при начальной стоимости 514 788 рублей. Второй лот, квартал улицы Донбасской – переулков Черниговского – Суворовского общей площадью 27 930 кв. м (начальная стоимость – 641 018 рублей), достался компании «Брусника» почти по стартовой цене.
Екатеринбург, Евгения Вирачева
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