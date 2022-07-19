В Свердловской области 43 человека были госпитализированы после пребывания на солнце

В Свердловской области с начала июля 29 взрослых и 14 детей были госпитализированы с тепловым или солнечным ударом. Всего к медикам за помощью обратились 106 человек с симптомами перегрева организма, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе ССМП Екатеринбурга.

Напомним, в Екатеринбурге после длительного пребывания на жаре в больницы попали девять человек, а всего в скорой помощи зарегистрировали 28 случаев тепловых ударов.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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