Госдолг Свердловской области с мая вырос на 2 млрд рублей

По состоянию на 1 июля 2022 года государственный долг Свердловской области составил 102 млрд 435 млн 952,7 тысячи рублей. Такая информация опубликована на сайте регионального минфина.

В структуре госдолга бОльшая часть приходится на государственные ценные бумаги – 56 млрд 06,8 млн рублей, меньшая – на бюджетные кредиты (45 млрд 829 млн рублей). Именно эта вторая половина и увеличилась по сравнению с концом весны.

Как уже сообщал «Новый День», в мае госдолг региона составил 100 миллиардов 215 миллионов рублей. Тогда в объеме задолженности области государственные ценные бумаги составляли 56,6 миллиарда рублей, бюджетные кредиты – 43,6 миллиарда рублей. Долгов перед банками у Свердловской области нет.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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