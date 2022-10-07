Госдолг Свердловской области превысил 103 млрд рублей

По состоянию на 1 октября 2022 года государственный долг Свердловской области составил 103 млрд 345 млн 903 тысячи рублей. Такая информация опубликована на сайте регионального минфина.

В структуре госдолга большая часть приходится на государственные ценные бумаги – 56 млрд 606,8 млн рублей, меньшая – на бюджетные кредиты (46 млрд 739 млн рублей). Задолженности по коммерческим кредитам у области нет.

Как уже сообщал «Новый День», по состоянию на 1 июля 2022 года госдолг региона составлял 102 млрд 435 млн 952,7 тысячи рублей, в том числе государственные ценные бумаги – 56 млрд 06,8 млн рублей, бюджетные кредиты – 45 млрд 829 млн рублей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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