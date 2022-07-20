На Урале человек скончался от клещевого энцефалита

В Свердловской области зарегистрирован первый в этом году случай смерти человека от клещевого энцефалита.

Как сообщили в пресс-службе свердловского управления Роспотребнадзора, заболевший был не привит против клещевого энцефалита, после укуса слишком поздно обратился за медицинской помощью, а также имел тяжелую сопутствующую патологию.

С предварительным диагнозом «клещевой вирусный энцефалит» с начала года госпитализировано 290 человек (в т.ч. 62 ребенка), диагноз подтвержден у 43 человек, в т.ч. семи детей. С предварительным диагнозом «клещевой иксодовый боррелиоз» госпитализировано 574 человека (в т.ч. 119 детей), диагноз подтвержден у 238 человек, в т.ч. у 25 детей.

Всего с начала года от укусов клещей в Свердловской области пострадало 45 643 человека, в том числе 7 931 ребенок. Это в 1,37 раза выше аналогичного периода 2021 года и в 1,5 раза выше среднего многолетнего уровня.

Больше всего пострадавших – в Слободо-Туринском и Байкаловском районах, Пышме, Дегтярске, Верхней Туре, Талице, Верхнем Тагиле, Тугулыме, Ирбите, Каменске-Уральском.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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