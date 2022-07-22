Еще один свердловчанин умер от клещевого энцефалита

В Свердловской области зарегистрирован второй за год случай смерти человека от клещевого энцефалита. Как и в прошлый раз, заболевший не ставил прививку от этой инфекции и поздно обратился за медицинской помощью, сообщили в свердловском управлении Роспотребнадзора.

Санврачи предупреждают, что клещи в этом году стали активнее. По состоянию на 22 июля в области зарегистрировано 46 196 пострадавших от присасывания клещей; среднеобластной показатель – 1105,8 случаев на 100 тысяч населения, что в 1,38 раза выше аналогичного периода 2021 года и в 1,5 раза выше среднего многолетнего уровня. В структуре пострадавших 17,3% составляют дети (7982 человека).

Начиная со второй декады июля активность клещей снижается, но риски сохраняются вплоть до второй-третьей декады октября. Кроме того, эпидемиологи напоминают о необходимости обращения за медицинской помощью при укусе клещом и при появлении симптомов инфекционного заболевания по истечении времени после укуса.

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области напоминает, что самой надёжной защитой от клещевого вирусного энцефалита является вакцинация. Прививки против клещевого вирусного энцефалита проводятся круглогодично, начать вакцинацию можно в любое время года.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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