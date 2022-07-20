Узбекистан вошел в тройку лидеров торговли с Уралом

Западные санкции значительно повлияли на внешние торговые связи уральских предприятий. С начала 2022 года внешнеторговый оборот со странами СНГ вырос на 25%, причем лидером по импорту и экспорту стал Узбекистан. Среди стран дальнего зарубежья основным торговым партнером Урала по-прежнему остается Китай, на второе место вышла Турция, рассказал на пресс-конференции начальник Уральского таможенного управления Алексей Фролов. Экономические ограничения не закрыли полностью импорт из «недружественных» стран.

Так, среди торговых партнеров Урала остается Германия, а внешнеторговый оборот с Францией и Италией даже немного вырос. В структуре импорта больше половины занимают станки, оборудование и различные механизмы. Также на 78% вырос импорт продовольственной продукции (в том числе за счет поставок из Узбекистана). Кроме того, на Урал стали больше завозить одежды и обуви (вес ввозимого товара увеличился на 14%). В структуре уральского экспорта основную долю занимает черная и цветная металлургия (63%). По сравнению с прошлым годом поставки уральских металлургов за рубеж снизились на 5%, зато вырос экспорт химической продукции и обработанной древесины.

Также Алексей Фролов отметил, что растет число уральских предприятий, которые поставляют продовольственные товары на мировой рынок. Например, Екатеринбургский жировой комбинат отправляет майонез не только в СНГ, но и в страны дальнего зарубежья. Также есть несколько успешных предприятий-экспортеров из Челябинской области в сфере переработки зерна. По итогам первого полугодия внешнеторговый оборот в районе деятельности Уральской таможни превысил 9 миллиардов долларов США, это на 4% больше, чем за аналогичный период 2021 года. Причем в январе и феврале динамика прироста была более существенной (+22% к 2021 году), но из-за экономических санкций существенно затормозилась.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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