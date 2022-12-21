В таможне рассказали, что привозят на Урал параллельным импортом

Объем международного товарооборота в Свердловской области в 2022 году снизился, но номенклатура ввозимых и вывозимых товаров изменилась мало. Об этом рассказал сегодня на пресс-конференции начальник Уральской электронной таможни Сергей Епифанов.

«Общий объем товарооборота снизился на 17%. Распределение по экспорту и импорту не слишком изменилась, номенклатура ввозимых и вывозимых товаров в основном осталась прежней. Но есть изменения в логистике, есть параллельный импорт», – рассказал он.

Епифанов напомнил, что параллельный импорт – это оригинальный товар, который поставляется не уполномоченным импортером. В этом году таким способом в Свердловскую область чаще всего ввозили автозапчасти, одежду, косметику, парфюмерию.

Также начальник УЭТ сообщил, что в лидерах импорта пока те же страны, какие и были, но пока статистика по внешней торговле не приводится – «во избежание очередных каких-то санкций».

Напомним, в июле начальник Уральского таможенного управления Алексей Фролов заявил, что с начала 2022 года внешнеторговый оборот Урала со странами СНГ вырос на 25%, причем лидером по импорту и экспорту стал Узбекистан. Среди стран дальнего зарубежья основным торговым партнером Урала по-прежнему остается Китай, а на второе место вышла Турция.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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