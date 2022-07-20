Ирбитскую молочку из-за санкций будут выпускать в новой упаковке

Ирбитский молочный завод будет разливать кефир, ряженку и бифидок в бутылки. Предприятие будет самостоятельно разливать напитки, линия готовится к запуску. «Нами возведен пристрой к цеху, закуплено оборудование российского производства, сейчас идет его монтаж. Приобретены преформы – заготовки для производства бутылок. Важно, что несмотря на замену упаковки, сроки годности продукции останутся прежними», – прокомментировал исполняющий обязанности генерального директора «Ирбитского молочного завода» Алексей Красулин.

Как сообщили в департаменте информполитики губернатора, для йогуртов упаковку нашли в Китае – она похожа на ту, что раньше брали у европейских производителей. Напитки в новой таре уже поступили в продажу. Добавим, после 24 февраля и уходом многих компаний из России отечественные производители столкнулись с проблемой, как упаковывать товар: свою работу свернул Tetra Pak, к тому оказалось, что в стране беда с красками. Бизнес по-разному решает проблему.

Как ранее писал «Новый День», «Сады Придонья» начали выпускать напитки в лаконичном дизайне, упаковки практически бесцветные.

Екатеринбург, Марина Иванова

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