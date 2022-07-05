В Екатеринбурге появились напитки в бесцветной упаковке (ФОТО)

В магазинах Екатеринбурга становится все больше напитков в упаковках с лаконичным дизайном. В почти белых упаковках продаются соки и другие напитки, в частности альтернативное молоко. Например, в обновленном оформлении продается заменитель молока от «Садов Придонья». Такое оформление производители стали выбирать из-за санкций – сказались проблемы с поставками красок, лаков и картона.

«Такой дизайн – временная и вынужденная мера. Из-за санкций возникли серьезные проблемы с поставками в нашу страну сырья и необходимых материалов, в том числе некоторых видов картона, специальных лаков и красок. Использование меньшего количества красок для дизайна упаковки позволит обеспечивать бесперебойные поставки нашей продукции в торговые точки», – комментировали ранее в пресс-службе «Садов Придонья».

Как ранее писал «Новый День», с прилавков практически исчезли детские соки в упаковках по 0,2 л – также из-за проблем с упаковкой. На молочную продукцию дефицит мелкой тары пока не распространился.

Екатеринбург, Марина Иванова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»