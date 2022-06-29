Детский кефир в коробочках по 200 мл не исчезнет вслед за соками

Производители детского кефира и молока в Свердловской области на текущий момент не уведомляли оптовые компании о каких-либо проблемах с тарой 0,2 литра. Все поставки осуществляются в срок, в магазинах дефицита детского питания тоже нет.

Ранее производители детских соков обратились в правительство России с просьбой разрешить им увеличить максимальный объем упаковки детского сока с 0,2 л до 0,5 л из-за проблем с упаковкой. Молодые родители тоже заметили, что на полках магазинов стало меньше «маленьких» соков и фруктово-овощных пюре в тетрапаке.

«Мы покупали кабачковое пюре в такой маленькой коробочке. В последнее время его нет ни в магазинах, ни на маркетплейсах – товар просто исчез. Остался только в стеклянной таре», – рассказала «Новому Дню» жительница Екатеринбурга. Аналогичная история с соками: все чаще он встречается в упаковке по 0,5 л, хотя для маленьких детей такой объем явно излишен.

На молочную продукцию дефицит мелкой тары пока не распространился. Как сообщили «Новому Дню» в компании «Молочный кит» (торгует известными марками «Наша Маша», «Три коровы два кота») сообщили, что поставщики на данный момент не уведомляли о проблемах.

«Каких-либо уведомлений о невозможности выполнения отдельных заявок на производство продуктов, возникших в связи с введением санкций, в том числе, по причине отсутствия упаковки, в адрес нашей организации от производителей не поступало», – сообщили в компании.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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